L2 - Le match entre Niort et Grenoble reporté pour cause de coronavirus

Initialement prévue ce samedi soir (19 heures, Stade René Gaillard), la rencontre de la 9ème journée de Ligue 2 entre les Chamois Niortais et le Grenoble Foot 38 a été reportée à une date ultérieure, a indiqué la Ligue de Football Professionnel ce mardi. Plus de dix joueurs du club isérois ont été testés positifs au Covid-19, obligeant ainsi la commission des compétitions de l'instance à remettre cette affiche. Il s'agit du second match d'affilée reporté pour le GF38 pour cause de Covid-19, après celui face à l'AS Nancy-Lorraine, lors de la précédente levée (8ème journée).

