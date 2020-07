L2 - Le Paris FC bientôt nouveau riche ?

Alors que le PSG, aux mains des Qataris depuis 2011, s'attire toute la couverture médiatique dans la capitale, le Paris FC pourrait à son tour vivre une grosse révolution. En effet, comme annoncé dans Le Parisien, le club du sud de la cité francilienne va accueillir des investisseurs étrangers dans son capital. Une information confirmée par le président Pierre Ferracci, qui a rencontré Nasser ben Hamed Al Khalifa, l'un des fils du roi du Bahreïn, il y a quelques mois.

"Je ne suis pas vendeur", lance le boss du PFC. "Le Paris FC est en train de grandir, le projet du club attire aujourd'hui beaucoup d'appétits, des bons et des moins bons. J'ai dû faire le tri. Le confinement a retardé certaines négociations mais en plus de l'investisseur qui va arriver, je continuerai à ouvrir le capital dans les prochains mois. Le capital restera majoritairement national et régional, c'est ça l'essentiel. Il y aura aussi demain des capitaux étrangers dans le club, venant de différents horizons mais qui auront une caractéristique commune." L'avenir s'annonce donc très animé pour une écurie dans l'ombre du Paris Saint-Germain depuis sa création en 1969.