L2 - Le Paris FC gagne face à Caen et prend le large

En ouverture de la 9ème journée de Ligue 2, le Paris FC s'est imposé (3-1) face à Caen et s'installe un peu plus confortablement sur le fauteuil de leader du championnat.

Ligue 2 - 9e Journée Paris FC 3 - 11 - 1 Caen O. Kanté 43'

J. López Baila (P.) 49'

W. Caddy (P.) 70'

12' Y. Bammou



Le Paris FC confirme de semaines en semaines qu'il est un candidat crédible à l'accession en Ligue 1. Opposée à une équipe de Caen, quatrième avant le début de la rencontre, la formation parisienne allait connaître son premier vrai test de la saison. Un test réussi.

Si le match débute très mal après un pénalty concédé au bout de 5 minutes de jeu par Demarconnay, le portier va bien se rattraper en stoppant la tentative de Mendy. Caen manque là l'occasion de prendre les devants, mais ce n'est que partie remise puisque Bammou va ouvrir le score (12ème). Menés, les hommes de René Girard vont égaliser juste avant la pause par Kanté (43ème).

Au retour des vestiaires, Lopez transforme lui son pénalty pour donner l'avantage au PFC (49ème). Après l'exclusion de Rivierez à l'heure de jeu, Paris va encore plus prendre les devants grâce à un nouveau pénalty. Cette fois, il est signé de la recrue Warren Caddy pour son premier but chez les pros (70ème). Avec cette victoire, le Paris FC reste premier de L2 avec 22 points au compteur soit huit de plus que son dauphin de l'ESTAC.

LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 24 octobre

Paris FC - SM Caen : 3-1

19 heures : FC Chambly - USL Dunkerque

19 heures : Rodez AF - AJ Auxerre

19 heures : Le Havre - Pau FC

19 heures : Valenciennes FC - Clermont Foot 63

19 heures : AC Ajaccio - ESTAC Troyes

19 heures : EA Guingamp - FC Sochaux-Montbéliard

19 heures : AS Nancy Lorraine - La Berrichonne de Châteauroux

Reporté à une date ultérieure : Chamois Niortais - Grenoble Foot 38

Lundi 26 octobre