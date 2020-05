L2 - Le Président du Paris FC se moque de Jean-Michel Aulas

Pierre Ferracci, le président du Paris FC (17e de Ligue 2), s'est payé Jean-Michel Aulas hier soir sur les ondes de RMC. En effet, le dirigeant du club parisien reproche à son homologue lyonnais d'être prêt à tout pour poursuivre le championnat.

"En reprenant le 11 mai comme c'était prévu, on avait un protocole médical qui nous disait que les risques de blessure musculaire seraient multipliés par six. Vous êtes chef d'entreprise, responsable de la santé des joueurs et engagé pénalement en cas de problème. On vous met ça sous le nez, vous allez reprendre ? Il (Aulas) a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel depuis le début de la crise. Si l'Olympique Lyonnais pouvait aller en Ligue des champions en jouant sur la Lune, il nous proposerait de jouer sur la Lune..." a-t-il lâché.