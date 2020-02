L2 - Le RC Lens s'écroule contre le SM Caen

Décidément, les temps sont durs pour le Racing Club de Lens. Après une défaite à Châteauroux (3-2, résumé) lundi soir, les Sang-et-Or ont été étrillés sur leur pelouse par le Stade Malherbe de Caen (1-4), ce samedi après-midi lors de la 26ème journée de Ligue 2. Malgré l'ouverture du score précoce signée Corentin Jean (11ème), les Artésiens ont été renversés par d'étonnants Caennais. Malik Tchokounté (22ème) et Prince Oniangué (31ème), buteurs sur penalties, ont d'abord permis aux Normands de prendre la tête avant le repos.

Puis, en seconde période, les deux hommes ont remis le couvert et se sont offerts un doublé chacun (72ème, 74ème) pour donner un large et définitif avantage à leur formation. Avec cette nouvelle déconvenue, le RC Lens, qui a terminé à dix suite à l'exclusion de Clément Michelin (73ème), confirme ses très grosses difficultés du moment (un seul succès sur les sept derniers matches) et reste bloqué à la 3ème place du classement (47 points). Le SM Caen, de son côté, se donne un peu d'air et remonte au 13ème rang (31 unités).

Ligue 2 - 26e Journée Lens 1 - 41 - 2 Caen C. Jean 11'

22' M. Tchokounté (P.)

31' P. Oniangué (P.)

72' P. Oniangué

74' M. Tchokounté



LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE LIGUE 2

Vendredi 21 février

Ajaccio - Le Mans : 2-0

Chambly - Nancy : 2-1

Clermont - Paris FC : 0-1

Grenoble - Châteauroux : 0-1

Guingamp - Sochaux : 1-1

Le Havre - Orléans : 1-2

Niort - Valenciennes : 1-0

Rodez - Lorient : 0-1

Samedi 22 février

Lens - Caen : 1-4

Lundi 24 février

20h45 : Troyes - Auxerre