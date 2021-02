L2 - Le TFC domine l'AC Ajaccio et retrouve la deuxième place !

La 25ème journée de Ligue 2 a fermé ses portes, ce lundi soir, avec une ultime rencontre opposant le Toulouse Football Club à l'AC Ajaccio. Au sortir d'une solide prestation d'ensemble, dans leur antre du Stadium, les Violets ont pris le meilleur sur les Insulaires (3-0). Deiver Machado a placé les Pitchouns en tête au tableau d'affichage peu avant la demi-heure de jeu (27ème). Les hommes de Patrice Garande ont dû ensuite patienter jusqu'aux dernières minutes du match pour se mettre à l'abri, via Amine Adli (86ème) puis Vakoun Issouf Bayo (90ème+1). Suite à ce large succès, capital dans la course à la montée, le Téfécé retrouve la deuxième place du classement (49 points) et revient à seulement deux petites unités de la tête, occupée par l'ESTAC Troyes (51 points). L'ACA, de son côté, reste au douzième rang, bloqué à 32 points.

Ligue 2 - 25e Journée Toulouse 3 - 01 - 0 Ajaccio D. Machado 27'

A. Adli 86'

V. Bayo 91'



LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 13 février

AJ Auxerre - EA Guingamp : 1-1

SM Caen - Chamois Niortais : 1-0

Clermont Foot 63 - FC Chambly Oise : 1-0

USL Dunkerque - AS Nancy-Lorraine : 1-2

Pau FC - Paris FC : 1-1

La Berrichonne de Châteauroux - Le Havre AC : 0-1

ESTAC Troyes - Rodez AF : 2-1

Grenoble Foot 38 - Amiens SC : 0-0

Lundi 15 février