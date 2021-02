L2 - Le TFC surpris à Rodez, le Clermont Foot en profite : les résultats de la soirée (26e journée)

Débutée cette après-midi par le match nul entre le Valenciennes FC et l'ESTAC Troyes (2-2, résumé), la 26ème journée de Ligue 2 s'est poursuivie en ce samedi soir avec huit nouvelles affiches au programme. En déplacement sur la pelouse du Rodez AF, le Toulouse Football Club s'est incliné sur la plus petite des marges (1-0) au terme d'un match disputé dans des conditions climatiques très difficiles, sous un vent violent. Suite à cette courte défaite, les Violets reculent à la troisième place du classement (49 points), doublés par le Clermont Foot 63. En effet, dans le même temps, le club auvergnat est allé s'imposer sur l'Île de Beauté, sur le terrain de l'AC Ajaccio (0-2), et grimpe à la deuxième position (49 points).

Toujours dans le haut du tableau, le Grenoble Foot 38 a réalisé une belle opération en dominant l'AS Nancy-Lorraine (1-2). Grâce à cette victoire obtenue au Stade Marcel-Picot, le club isérois conforte sa quatrième place (48 points) et conserve quatre longueurs d'avance sur l'AJ Auxerre, cinquième (44 points) suite à son succès sur la pelouse du FC Chambly Oise (0-1). En bas de tableau, le Pau FC s'est incliné face aux Chamois Niortais (2-1) et stagne à la dix-neuvième place (21 points), trois unités devant La Berrichonne de Châteauroux, toujours lanterne rouge (18 points) après sa courte défaite dans la capitale, contre le Paris FC (1-0). Cette 25ème levée prendra fin lundi soir avec une affiche opposant l'En Avant Guingamp au Stade Malherbe Caen.

LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 20 février

Valenciennes FC - ESTAC Troyes : 2-2

Chamois Niortais - Pau FC : 2-1

AC Ajaccio - Clermont Foot 63 : 0-2

Le Havre AC - USL Dunkerque : 1-1

Amiens SC - FC Sochaux-Montbéliard : 0-1

Paris FC - La Berrichonne de Châteauroux : 1-0

FC Chambly Oise - AJ Auxerre : 0-1

AS Nancy-Lorraine - Grenoble Foot 38 : 1-2

Rodez AF - Toulouse FC : 1-0

Lundi 22 février