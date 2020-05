L2 - Les ex-propriétaires de Nice ont deux nouveaux clubs français dans le viseur

Va-t-on revoir, très rapidement, Gauthier Ganaye à la tête d'un club de foot ? L'ancien président de Nice (30 janvier au 30 août 2019), du temps où le groupe PMG était actionnaire majoritaire du GYM, pourrait bien faire son retour plus rapidement que l'on peut le croire. Selon L'Equipe, le groupe sino-américain se tournerait désormais vers le SM Caen. Un intérêt assez concret puisqu'il a fait savoir qu'il se positionnerait pour reprendre le club normand en cas de désengagement de la direction actuelle. Pour le moment, le groupe n'a présenté aucune offre mais s'est penché sur les conditions d'un potentiel rachat du club, qu'il valorise à 6 millions d'euros (et un trou à combler de plus de 10 millions).

Le SM Caen s'apparente, toutefois, à une potentielle roue de secours pour la société Pacific Media Group. En effet, le groupe cherche depuis quelques temps à récupérer Toulouse, malgré la relégation en L2. Toutefois, le silence d'Olivier Sadran, visiblement pas pressé de lâcher le Téfécé, empêche la reprise du club. Le groupe sino-américain, représenté par Gauthier Ganaye, a évalué le club rose à 10 millions d'euros, tandis que Sadran demande 20M.