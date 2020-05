L2 - Les maires d'Ajaccio, Troyes et Clermont réclament des barrages

Il n'y a pas qu'en Ligue 1 que l'arrêt définitif de la saison, proclamé le 30 avril dernier, n'a pas plu à tout le monde. Lors de l'annonce de cette décision, la LFP a indiqué que seuls deux clubs de Ligue 2 accéderaient à l'échelon supérieur, à savoir Lorient et Lens. Pour Ajaccio (3e), Troyes (4e) et Clermont (5e), cette décision a du mal à passer puisque les trois équipes sont positionnées aux places synonymes de participation à des play-offs pour tenter d'accéder à la L1. Les maires respectifs de ces trois villes, Laurent Marcangeli, François Baroin et Olivier Bianchi, ont donc décidé de s'unir pour demander la tenue de barrages d'accession.

Dans un courrier adressé à la FFF et obtenu par l'AFP, ils estiment que leurs trois clubs "ont sur le terrain de jeu de la Ligue 2 gagné leurs places sans contestation aucune et auraient même pu aller plus haut si la saison était allée au bout. Nous vous prions de bien vouloir soutenir et prendre la décision, en accord avec la LFP, de jouer les play-offs de Ligue 2 et le barrage L1-L2" ont-ils écrit. Dans la mesure où Noël Le Graët, le président de la 3F, espère que les finales des coupes nationales pourront se jouer en août prochain, les trio de maires estime que "l'organisation de ces matches pourrait se faire sur les mêmes bases que les deux finales". Mercredi, l'assemblée générale de la Ligue doit se réunir et le sujet sera sans aucun doute étudié.