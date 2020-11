L2 - Les résultats de la soirée (10e journée)

La 10ème journée de Ligue 2 s'est disputée en intégralité ce samedi. Après la victoire de Grenoble contre Le Havre (2-1) et le nul entre Clermont et Guingamp (0-0) cet après-midi, huit rencontres se tenaient en ce début de soirée. Le leader, le Paris FC, s'est imposé à Dunkerque sur la plus petite des marges (0-1) et conforte sa première place au classement (25 points). Toujours dans le très haut du tableau, l'ESTAC Troyes a réalisé une mauvaise opération en concédant le nul face à Chambly (2-2).

Grâce à son succès à Sochaux (3-4), Niort grimpe à la troisième place du classement (17 points), et revient à une petite unité du club aubois (18 points). Vainqueur contre Nancy (2-1), le Stade Malherbe de Caen occupe la quatrième position (17 points). Le TFC, de son côté, a vu sa belle série s'arrêter dans une défaite riche en buts face au Valenciennes FC (4-5). Suite à ce résultat négatif concédé au Stadium, les Violets reculent à la neuvième place (15 points).

LES RÉSULTATS DE LA 10E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 7 novembre