L2 - Les résultats de la soirée (11e journée)

Après la courte victoire du Stade Malherbe Caen dans le derby de Normandie face au Havre AC (1-2, résumé), la 11ème journée de Ligue 2 s'est poursuivie en ce samedi soir avec sept nouveaux matches au programme. Le gros coup de cette soirée est à mettre au crédit de l'AJ Auxerre, qui s'est offert le scalp du leader, le Paris FC. Au Stade Charléty, les Bourguignons se sont largement imposés (0-3) et grimpent à la troisième place du classement (19 points), à une toute petite unité de Caen (20 points) et six du PFC (25 points).

Toujours dans le haut du tableau, le Grenoble Foot 38 s'installe au cinquième rang (18 points) après son succès à Pau (0-2). De son côté, et malgré l'ouverture du score de Janis Antiste (56ème), le Toulouse Football Club a partagé les points avec Chambly (1-1), qui a recollé grâce à Lassana Doucouré (74ème). Les Violets sont huitièmes (16 points). Mené jusqu'à la 90ème minute, Châteauroux est parvenu à renverser Sochaux dans les arrêts de jeu (2-1), tandis que l'USL Dunkerque a dominé les Chamois Niortais (1-2).

LES RÉSULTATS DE LA 11E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 21 novembre

Le Havre AC - SM Caen : 1-2

19 heures : Amiens SC - Clermont Foot 63 : 1-1

19 heures : FC Chambly - Toulouse FC : 1-1

19 heures : La Berrichonne de Châteauroux - FC Sochaux-Montbéliard : 2-1

19 heures : Pau FC - Grenoble Foot 38 : 0-2

19 heures : Paris FC - AJ Auxerre : 0-3

19 heures : Chamois Niortais - USL Dunkerque : 1-2

19 heures : Valenciennes - Rodez AF : 1-1

AS Nancy Lorraine - ESTAC Troyes : reporté au 15 décembre

Lundi 23 novembre