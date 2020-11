L2 - Les résultats de la soirée (12e journée)

Après la courte victoire du Toulouse Football Club face aux Chamois Niortais (2-1) et le match nul et vierge entre le Grenoble Foot 38 et le Paris FC (0-0), la 12ème journée de Ligue 2 s'est poursuivie et terminée en ce samedi soir avec huit nouveaux matches au programme. À la maison, le Stade Malherbe de Caen n'a pu faire mieux que match nul face à Châteauroux (1-1) et recule à la quatrième place du classement (21 points), doublé par l'ESTAC Troyes. Car, dans le même temps, le club aubois (21 points également) a disposé de l'Amiens SC (2-1) et s'installe donc sur la troisième marche du podium à la différence de buts. De son côté, l'AJ Auxerre recule au sixième rang (20 points) suite à son score de parité concédé à l'Abbé-Deschamps face au VAFC (1-1).

Le club bourguignon voit le Clermont Foot (5ème, 20 points) lui passer devant suite à sa belle victoire obtenue à la maison contre l'AS Nancy-Lorraine (2-0). Le carton de la soirée est à mettre au crédit de Sochaux, qui a étrillé Le Havre à Bonal (4-0). Suite à cette large victoire, le club doubiste fait son apparition dans la première partie du tableau, désormais installé au huitième rang (17 points). L'En Avant Guingamp, quant à lui, a accroché le nul à Rodez (1-1) grâce à Rony Rodelin et stagne à la treizième position du classement (14 points). Enfin, l'AC Ajaccio et Chambly se sont neutralisés (0-0), tandis que Dunkerque et Pau se sont aussi quittés dos à dos au terme d'une rencontre riche en buts (2-2).

LES RÉSULTATS DE LA 12E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 28 novembre