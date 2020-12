L2 - Les résultats de la soirée (14 journée)

Après la victoire de l'ESTAC Troyes face au Paris FC (2-1) en début d'après-midi, la 14ème journée de Ligue 2 s'est poursuivie en ce samedi soir avec huit affiches au programme. La rencontre du très haut de tableau entre le Stade Malherbe Caen et le Grenoble Foot 38 s'est soldée par un match nul (1-1). À l'issue de score de parité, le club isérois reste à la troisième place du classement (26 points, un match en moins), tandis que la formation normande recule à septième place (22 points).

Le carton du soir est à mettre au crédit de l'AJ Auxerre, qui a étrillé les Chamois Niortais à l'Abbé-Deschamps (6-0). Avec ce large succès, le club bourguignon grimpe en quatrième position (24 points). De son coté, au Stadium, le TFC a été accroché par l'En Avant Guingamp (2-2) et recule au sixième rang (23 points). Facile vainqueur contre Pau (3-0), le Clermont Foot réalise une bonne opération dans la course aux accessits et remonte à la cinquième place (23 points).

LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 5 décembre

ESTAC Troyes - Paris FC : 2-1

AJ Auxerre - Chamois Niortais : 6-0

Clermont Foot 63 - Pau FC : 3-0

FC Sochaux-Montbéliard - AS Nancy-Lorraine : 1-1

SM Caen - Grenoble Foot 38 : 1-1

USL Dunkerque - La Berrichonne de Châteauroux : 2-0

Chambly - Valenciennes FC : 1-2

Rodez AF - Amiens SC : 1-2

Toulouse FC - EA Guingamp : 2-2

Lundi 7 décembre