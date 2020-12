L2 - Les résultats de la soirée (16e journée)

La 16ème journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir à 20 heures avec huit rencontres. Troyes s'est imposé dans la difficulté (1-0) face aux Chamois Niortais et prend la tête du championnat (34 points). L'AS Nancy Lorraine s'est inclinée sur la plus petite des marges (1-0) sur la pelouse d'Ajaccio et se retrouve à la place de barragiste (13 points). Dans un duel entre deux équipes de la zone rouge, Rodez et Châteauroux se sont séparés sur un score de parité (1-1). Auxerre a pris les trois points face à Pau (2-1) et fait son apparition sur la dernière marche du podium (28 points).

Chambly a étrillé Guingamp (3-0) à domicile et sort de la zone rouge (16ème, 15 points). Au terme d'une rencontre riche en buts (2-3), le Stade Malherbe de Caen a ramené les trois points de Dunkerque. Sochaux et Grenoble se sont neutralisés (1-1) pendant qu'Amiens s'est imposé au Hainaut Stadium contre Valenciennes (0-2).

LES RÉSULTATS DE LA 16E JOURNÉE DE LIGUE 2

Vendredi 18 décembre

AC Ajaccio - AS Nancy-Lorraine : 1-0

AJ Auxerre - Pau FC : 2-1

FC Chambly Oise - EA Guingamp : 3-0

USL Dunkerque - SM Caen : 2-3

Rodez Aveyron - LB Châteauroux : 1-1

FC Sochaux-Montbéliard - Grenoble Foot 38 : 1-1

ESTAC Troyes - Chamois Niortais FC : 1-0

Valenciennes FC - SC Amiens : 0-2

Samedi 19 décembre