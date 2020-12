L2 - Les résultats de la soirée (17e journée)

La 17ème journée de Ligue 2 s'est disputée en quasi intégralité ce mardi soir. Dans l'affiche de la soirée, le Grenoble Foot 38 s'est offert le scalp de l'ESTAC Troyes (2-0). Conséquence : le club isérois prend la tête du classement (34 points), devant la formation auboise (34 points). Dans le même temps, le TFC a confirmé sa très bonne passe en s'imposant largement sur la pelouse du Pau FC (0-3). Un succès qui permet aux Violets de conforter leur troisième place (32 points). L'AJ Auxerre a également fait le travail loin de ses bases, avec une courte victoire sur la pelouse de l'USL Dunkerque (0-1). Le club bourguignon est quatrième du classement (31 points), à égalité avec le Paris FC, cinquième (31 points) suite à sa victoire face à l'En Avant Guingamp (3-2).

Le Clermont Foot suit de près, à la sixième position (30 points), après son court et précieux succès glané sur le terrain de la Berrichonne de Châteauroux (0-1). De son côté, le SM Caen a lourdement chuté à la maison face au FC Sochaux (1-4) et stagne à la septième place (26 points), deux longueurs devant les Lionceaux, huitièmes (24 points). Dans les autres résultats de la soirée, l'Amiens SC et l'AC Ajaccio se sont quittés dos à dos (0-0), comme Le Havre AC et le Rodez AF (1-1), ou encore l'AS Nancy-Lorraine et le FC Chambly (3-3). Pour rappel, la rencontre opposant les Chamois Niortais au Valenciennes FC a été reportée à une date ultérieure pour cause de cas de coronavirus dans l'équipe de la Venise Verte.

LES RÉSULTATS DE LA 17E JOURNÉE DE LIGUE 2

Mardi 22 décembre