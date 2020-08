L2 - Les résultats de la soirée (1e journée)

Pour le compte de la 1ère journée de Ligue 2, le Valenciennes FC et le Paris FC ont signé les cartons de cette soirée de samedi en dominant respectivement Pau à la maison (3-0) et Chambly à l'extérieur (0-3). Le Clermont Foot et le Stade Malherbe de Caen, prétendants aux premières place, se sont, quant à eux, neutralisés en Auvergne (0-0). De son côté, au Roudourou, l'En Avant Guingamp a été surpris par les Chamois Niortais. Relégué de Ligue 1 au terme de la saison 2019-2020, l'Amiens SC a, lui, pris le meilleur sur l'AS Nancy-Lorraine (1-0).

LES RÉSULTATS DE LA 1E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 22 août

Toulouse FC - US Dunkerque : 0-1

AC Ajaccio - La Berrichonne de Châteauroux : 0-1

Rodez AF - Grenoble Foot 38 : 1-0

EA Guingamp - Chamois Niortais : 0-1

Clermont Foot - SM Caen : 0-0

FC Chambly - Paris FC : 0-3

AJ Auxerre - FC Sochaux : 0-2

Amiens SC - AS Nancy-Lorraine : 1-0

Valenciennes FC - Pau FC : 3-0

Lundi 24 août