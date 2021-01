L2 - Les résultats de la soirée (21e journée)

Après la courte victoire du Clermont Foot 63 face à l'AJ Auxerre (1-0), la 21ème journée de Ligue 2 s'est poursuivie en ce samedi soir avec huit autres rencontres au programme. En déplacement à Pau, l'ESTAC Troyes a remporté un court mais précieux succès (0-1). Grâce à cette victoire, le club aubois conforte sa première place au classement (44 points), avec quatre unités d'avance sur le CF 63, deuxième (40 points). Dans le même temps, le Grenoble Foot 38 a disposé de Chambly (2-0) et grimpe en quatrième position (38 points). Toujours dans le haut du tableau, le Paris FC a dominé l'Amiens SC (4-2) et pointe au sixième rang (35 points).

Un peu plus bas dans le classement, le Stade Malherbe de Caen a été surpris à la maison par le Rodez AF (1-2). Les Normands reculent à la dixième place (28 points), doublés par le Valenciennes FC, qui s'installe en huitième position (28 points) après son nul prolifique sur le terrain de La Berrichonne de Châteauroux (3-3). L'En Avant Guingamp, de son côté, a arraché le nul sur le terrain du Havre AC (1-1) et recule à la quinzième place (22 points). Enfin, l'USL Dunkerque a dominé l'AC Ajaccio (3-1) et se donne de l'air au classement, tandis que l'AS Nancy-Lorraine et les Chamois Niortais se sont quittés dos à dos au Stade Marcel-Picot (2-2).

LES RÉSULTATS DE LA 21E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 23 janvier

Clermont Foot 63 - AJ Auxerre : 1-0

SM Caen - Rodez AF : 1-2

La Berrichonne de Châteauroux - Valenciennes FC : 3-3

USL Dunkerque - AC Ajaccio : 3-1

Grenoble Foot 38 - FC Chambly Oise : 2-0

Le Havre AC - EA Guingamp : 1-1

AS Nancy-Lorraine - Chamois Niortais : 2-2

Paris FC - Amiens SC : 4-2

Pau FC - ESTAC Troyes : 0-1

Lundi 25 janvier