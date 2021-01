L2 - Les résultats de la soirée (22e journée)

Après les victoires de l'après-midi de l'ESTAC Troyes contre l'AJ Auxerre (3-1) et du Toulouse Football Club face au Clermont Foot 63 (3-2), la 22ème journée de Ligue 2 s'est poursuivie et terminée en ce samedi soir. En déplacement sur l'Île de Beauté, le Grenoble Foot 38 est tombé sur la pelouse de l'AC Ajaccio (2-1) et reste au quatrième rang (38 points). Toujours dans le haut du tableau, le Paris FC n'a pu faire mieux que match nul sur le terrain de l'AS Nancy-Lorraine (1-1) et stagne en sixième position (36 points). Anciens pensionnaires de Ligue 1, le Stade Malherbe Caen et l'En Avant Guingamp ont chuté, respectivement contre Chambly (4-2) et face à Pau (2-3). Le club normand, très inquiet pour Garissone Innocent, qui s'est écroulé seul dans sa surface en fin de match et qui est sorti sur une civière, est bloqué à la dixième place (28 points). De son côté, la formation bretonne recule à une dangereuse dix-septième position (22 points).

LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 23 janvier