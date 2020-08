L2 - Les résultats de la soirée (2e journée)

Deuxième journée de Ligue 2 et deuxième défaite de la saison pour le Toulouse Football Club, qui s'est incliné sur la pelouse de Grenoble dans un match riche en buts et en rebondissements (5-3). Après deux levées, les Violets, qui visent une remontée immédiate, sont derniers du classement (0 point). De son côté, le Paris FC s'est à nouveau imposé, cette fois face à Valenciennes (1-0), et conserve la tête (6 points). Sochaux poursuit également son sans-faute grâce à sa victoire sur Troyes (2-1).

LES RÉSULTATS DE LA 2E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 29 août