L2 - Les résultats de la soirée (3e journée)

Pour le compte de la 3ème journée de Ligue 2, le Paris FC a enchaîné une troisième victoire consécutive en s'imposant en Picardie, sur la pelouse de l'Amiens SC (2-1), ce samedi soir. Le Stade Caen et Niort ont également confirmé et se sont respectivement imposés à Rodez (0-3) et contre Nancy (1-0). De son côté, le Clermont Foot a disposé de l'AJ Auxerre sur la plus petite des marges (0-1).

Les résultats de la soirée : Amiens 1-2 Paris FC, Auxerre 0-1 Clermont, Chambly 1-2 Grenoble, Niort 1-0 Nancy, Rodez 0-3 Caen, Troyes 2-0 Pau, Valenciennes 1-0 Châteauroux.

LES RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 12 septembre

EA Guingamp - Le Havre AC : 1-3

AC Ajaccio - US Dunkerque : reporté

ESTAC Troyes - Pau FC : 2-0

Rodez AF - SM Caen : 0-3

Niort - AS Nancy-Lorraine : 1-0

Chambly - Grenoble Foot 38 : 1-2

AJ Auxerre - Clermont Foot : 0-1

Amiens SC - Paris FC : 1-2

Valenciennes FC - Châteauroux : 1-0

Lundi 14 septembre