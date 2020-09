L2 - Les résultats de la soirée (5e journée)

Dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 2, ce samedi soir, les Chamois Niortais et le Paris FC ont fait match nul dans l'affiche du très haut de tableau (2-2). Au Roudourou, l'En Avant Guingamp s'est imposé sur la plus petite des marges face à Grenoble (1-0). Valenciennes a fait de même, sur le même score, en dominant le Stade Malherbe de Caen (1-0). De son côté, l'AC Ajaccio a partagé les points avec le FC Sochaux (1-1). Dans les autres résultats de la soirée, Amiens et Pau se sont neutralisés (0-0), Le Havre s'est imposé à Nancy (0-1), Rodez a gagné contre Dunkerque (2-1) et Chambly l'a emporté face à Châteauroux (2-1).

LES RÉSULTATS DE LA 5E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 26 septembre

Toulouse FC - AJ Auxerre : 3-1

AC Ajaccio - FC Sochaux : 1-1

Rodez AF - USL Dunkerque : 2-1

Chamois Niortais - Paris FC : 2-2

AS Nancy-Lorraine - Le Havre AC : 0-1

EA Guingamp - Grenoble Foot 38 : 1-0

FC Chambly - Châteauroux : 2-1

Amiens SC - Pau FC : 0-0

Valenciennes FC - SM Caen : 1-0

Lundi 28 septembre