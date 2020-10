L2 - Les résultats de la soirée (6e journée)

Suite et fin de la 6ème journée de Ligue 2 avec huit matches joués en ce samedi soir à partir de 19 heures. Sur la pelouse de Châteauroux, les Chamois Niortais ont chuté (2-0). Une défaite qui profite au Paris FC, large vainqueur face au Havre (3-0) et qui reprend la tête du classement. L'En Avant Guingamp, de son côté, a chuté sur la plus petite des marges à Dunkerque (1-0). Clermont, Grenoble et Sochaux ont, eux, assuré, respectivement contre Rodez (3-0), Valenciennes (2-0) et Chambly (3-2). Le carton de la soirée est à mettre au crédit de l'AJ Auxerre, qui a étrillé l'AC Ajaccio (5-1). Enfin, Pau et l'AS Nancy-Lorraine se sont quittés dos à dos (1-1)

LES RÉSULTATS DE LA 6E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 3 Octobre