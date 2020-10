L2 - Les résultats de la soirée (8e journée)

Sept rencontres de la 8ème journée de Ligue 2 se sont disputées ce samedi soir. Le Paris FC a confirmé son très bon début de saison en s'imposant à Châteauroux (1-2). Grâce à ce succès, le club parisien (19 points) prend le large en tête du classement. L'ESTAC Troyes, deuxième (14 points), suit cinq longueurs derrière suite à son match nul concédé face à Valenciennes (1-1).

Le TFC poursuit, quant à lui, sa remontée et apparaît à la neuvième place (12 points) après sa large victoire face à Rodez (3-0). En bas de tableau, le Pau FC et l'AC Ajaccio se sont donnés de l'air avec des succès face aux Chamois Niortais (4-1) et sur la pelouse du Clermont Foot (0-2). Enfin, l'AJ Auxerre a cartonné Chambly (4-0) et est dixième (12 points).

LES RÉSULTATS DE LA 8E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 24 octobre

SM Caen - EA Guingamp : 1-0

AJ Auxerre - FC Chambly : 4-0

Toulouse FC - Rodez AF : 3-0

Pau FC - Chamois Niortais : 4-1

USL Dunkerque - Le Havre AC : 0-1

Clermont Foot - AC Ajaccio : 0-2

La Berrichonne de Châteauroux - Paris FC : 1-2

ESTAC Troyes - Valenciennes FC : 1-1

Reporté à une date ultérieure : Grenoble Foot 38 - AS Nancy-Lorraine

Lundi 26 octobre