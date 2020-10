L2 - Les résultats de la soirée (9e journée)

Sept rencontres de la 9ème journée de Ligue 2 se sont disputées ce ce samedi soir. En déplacement sur l'Île de Beauté, l'ESTAC Troyes n'a pas fait dans le détail en cartonnant l'AC Ajaccio (0-4). Grâce à ce large succès, le club de l'Aube conforte sa deuxième place au classement (17 points). Vainqueur de Pau sur la plus petite des marges (1-0), Le Havre AC se hisse sur le podium (16 points), suivi de très près par le Clermont Foot, quatrième (15 points) après sa victoire à Valenciennes (1-3).

Dans le même temps, au Stade du Roudourou, l'En Avant Guingamp n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge face aux Lionceaux de Sochaux (0-0) et stagne à la quatorzième place (11 points). De son côté, l'AJ Auxerre a accroché le nul sur le terrain de Rodez (2-2). Dans les autres résultats du soir, l'USL Dunkerque a dominé le FC Chambly d'une courte tête (0-1), tandis que l'AS Nancy-Lorraine a disposé de La Berrichonne de Châteauroux (2-1) et remonte au treizième rang (11 points).

LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 24 octobre

Paris FC - SM Caen : 3-1

FC Chambly - USL Dunkerque : 0-1

Rodez AF - AJ Auxerre : 2-2

Le Havre AC - Pau FC : 1-0

Valenciennes FC - Clermont Foot 63 : 1-3

AC Ajaccio - ESTAC Troyes : 0-4

EA Guingamp - FC Sochaux-Montbéliard : 0-0

AS Nancy Lorraine - La Berrichonne de Châteauroux : 2-1

Reporté à une date ultérieure : Chamois Niortais - Grenoble Foot 38

Lundi 26 octobre