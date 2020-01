L2 - Lorient domine Caen et reprend les commandes !

Dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2, le FC Lorient a dominé le Stade Malherbe Caen (2-1), ce lundi soir. Dans cette partie, Pierre-Yves Hamel a ouvert le score de manière précoce (6ème), mais Jessy Pi, sur penalty, a remis les deux équipes dos à dos à peine dix petites minutes plus tard (16ème). En fin de première période, Anthony Weber a été expulsé chez les Bleu-et-Rouge (42ème). Une supériorité numérique dont les Merlus vont profiter, en milieu de second acte, via Yoane Wissa (69ème). Avec ce succès, le treizième de la saison, les hommes de Christophe Pélissier (42 points) prennent provisoirement la tête du championnat en attendant le déplacement du Racing Club de Lens (40 points) sur le terrain de l'En Avant Guingamp, samedi (18h30). Les protégés de Pascal Dupraz, eux, sont bloqués au quinzième rang (21 points).

Ligue 2 - 20e Journée Lorient 2 - 11 - 1 Caen P. Hamel 6'

Y. Wissa 69'

16' J. Pi (P.)