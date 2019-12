L2 - Lorient ne s'arrête plus de gagner, Sochaux piétine, Clermont fait tomber Le Havre

Huit rencontres se sont jouées ce vendredi soir dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 2. Le leader lorientais est inarrêtable et Clermont a réalisé la belle opération de la soirée.

Ça fait désormais sept. En s'imposant à domicile face à Auxerre grâce à un but de Cabot (65e), Lorient a enchaîné une septième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la cinquième en championnat. Ce succès est d'autant plus important pour l'équipe de Pélissier puisque samedi après-midi, Ajaccio (3e), reçoit Lens (2e). En attendant, les Merlus prennent provisoirement cinq points d'avance en tête du classement. En Auvergne, Clermont a remporté un match important face au Havre (2-1) grâce à des buts de Gomis (20e) et Grbic (54e), alors que Kadewere avait égalisé entre temps (33e). Ce succès permet aux Clermontois de dépasser leur adversaire du jour et de grimper dans le top 5. Face à Caen, Rodez a mis fin à une série de trois défaites de suite en l'emportant (2-1) grâce à un doublé de Bardy (48e, 75e). Une victoire qui permet au promu de monter à la 12ème place et de prendre un point d'avance sur le club normand.

A domicile, Sochaux a arraché le nul face à Grenoble grâce à Lasme (88e, 1-1) mais n'a plus gagné depuis quatre matchs. Dans les autres rencontres de la soirée, Le Mans a remporté un match fou face à Orléans (3-2). Après l'ouverture du score dès la première minute en faveur des locaux, les Orléanais ont repris les devants en inscrivant deux réalisations en quelques minutes (27e, 33e). Mais la lanterne rouge du championnat a craqué dans le dernier quart d'heure, concédant deux buts de Moussiti-Oko (78e) et Créhin (85e). Nancy a dominé Châteauroux en inscrivant le but de la victoire dans les dernières secondes (2-1). Menés depuis la 18ème minute, les Nancéiens ont égalisé par l'intermédiaire de Ciss en fin de match (80e) puis Dona N'Doh a offert les trois points au club lorrain (90e+1). En concédant un penalty dans le temps additionnel, le Paris FC a subi une troisième défaite de rang contre Valenciennes (1-0). Enfin, après un coup d'envoi retardé en raison des bouchons dans la capitale, Chambly a renversé Niort (3-2) suite à des réalisations de Delos (13e), Jacques (39e) et David (69e).

LES RESULTATS DE LA 18E JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 13 décembre

Nancy - Châteauroux : 2-1

Le Mans - Orléans : 3-2

Chambly - Niort : 3-2

Rodez - Caen : 2-1

Valenciennes - Paris FC : 1-0

Clermont - Le Havre : 2-1

Lorient - Auxerre : 1-0

Sochaux - Grenoble : 1-1

Samedi 14 décembre

16h : Ajaccio - Lens

Lundi 16 décembre

20h45 : Guingamp - Troyes