L2 - Lorient repart de l'avant, fin de série pour Clermont, Le Havre n'avance plus

La 26ème journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec huit rencontres au programme. Lorient en a profité pour se relancer et le Paris FC a mis fin à la série de Clermont.

Après deux défaites consécutives, Lorient a repris sa marche en avant en tête du championnat de Ligue 2. Les Merlus sont allés s'imposer sur la plus petite des marges sur la pelouse du promu, Rodez (0-1). Une tête de Hamel sur un centre de Le Goff a permis aux joueurs de Pélissier de l'emporter et de prendre provisoirement huit points d'avance sur Lens. La seconde place est pour l'heure occupée par l'AC Ajaccio, vainqueur de Le Mans sur son terrain (2-0). Juste avant la pause, le malheureux Patron a marqué contre son camp pour permettre aux Corses de faire la cours en tête (41e). Puis peu après l'heure de jeu, Coutadeur a inscrit le but du break (66e). Derrière eux, Clermont et Le Havre se sont cassés les dents en s'inclinant tout deux à domicile.

Invaincus en championnat depuis le 2 novembre dernier, les Clermontois se sont fait surprendre par le Paris FC (0-1). Grâce à un but de Timité dans le dernier quart d'heure (77e), les Franciliens ont enchaîné une troisième victoire de suite, leur permettant de rester hors de la zone de relégation. De son côté, Le Havre a enchaîné un cinquième match sans victoire, battu par Orléans (1-2). Malgré l'ouverture du score de Fontaine (16e), Thill (37e) et Lopy (53e), ont permis au club du Loiret de mettre fin à une série de quatre défaites de rang (1-2). Comme Orléans, Chambly a renversé Nancy après avoir été mené. Grâce à des buts de Correa (61e) et Jacques, sur penalty (78e), les Camblysiens ont pris les trois points. Dans les autres matchs de la soirée, Guingamp et Sochaux se sont neutralisés (1-1). Niort a arraché la victoire sur le fil face à Valenciennes (1-0). Enfin, Châteauroux a confirmé son beau succès face à Lens (3-2) en allant s'imposer à Grenoble (0-1).

LES RESULTATS DE LA 26EME JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 21 février

Ajaccio - Le Mans : 2-0

Chambly - Nancy : 2-1

Clermont - Paris FC : 0-1

Grenoble - Châteauroux : 0-1

Guingamp - Sochaux : 1-1

Le Havre - Orléans : 1-2

Niort - Valenciennes : 1-0

Rodez - Lorient : 0-1

Samedi 22 février

15h : Lens - Caen

Lundi 24 février

20h45 : Troyes - Auxerre