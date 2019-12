L2 - Lorient s'écroule, Guingamp cartonne, Sochaux dégringole

Sept matchs de la 19ème journée de Ligue 2 se disputaient ce vendredi soir. Le leader lorientais est tombé, Guingamp a cartonné Châteauroux et Sochaux dégringole.

Avant son déplacement à Valenciennes ce vendredi soir, Lorient restait sur sept victoires de rang toutes compétitions confondues, dont cinq en championnat. La série s'est arrêtée là puisque les Merlus sont tombés dans le Nord (3-0). Chevalier a ouvert le score sur penalty, au quart d'heure de jeu (14e). A noter que la seconde période s'est déroulée à 10 contre 10 après les expulsions de D'Almeida (41e) et Saunier (45e+1). Puis en fin de rencontre, Chevalier s'est offert deux nouveaux buts pour signer un triplé (83e, 85e). En cas de succès de Lens face à Niort samedi après-midi, Lorient pourrait perdre la tête. Guingamp est bel et bien allé de l'avant à Châteauroux (1-5), et notamment Ronny Rodelin ! L'attaquant guingampais s'est offert un triplé (10e, 16e, 64e) et une passe décisive sur le but de Pierrot (74e). Gomis a inscrit le dernier but (80e), juste avant le but de l'honneur inscrit par Goncalves pour les Castelroussins (82e). L'EAG se replace et revient à 3 points de la 5ème place, désormais occupée par Valenciennes.

A domicile, Le Havre a enchaîné un second faux pas de suite en concédant le nul face à Chambly (1-1). Kadewere a ouvert la marque très rapidement (6e) mais Padovani a égalisé dans le temps additionnel de la première période (45e+2). Ainsi, le HAC glisse hors du top 5. Dans les autres rencontres de la soirée, Grenoble est venu à bout de Rodez (2-1). Vandenabeele a ouvert le score (10e) puis Bonnet a remis les deux équipes à égalité au retour des vestiaires (50e). Quelques minutes plus tard, Benet a permis aux Grenoblois de l'emporter en transformant son penalty (57e). Sur la pelouse d'Orléans, lanterne rouge du championnat, Sochaux a continué sa dégringolade en s'inclinant sur la plus petite des marges (1-0). Le club doubiste n'a plus gagné depuis cinq matchs en Ligue 2, tandis que le club du Loiret met fin à une série de neuf matchs sans succès en championnat. Enfin, Auxerre et Nancy se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), tout comme Caen et Clermont (0-0).

LES RESULTATS DE LA 19E JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 20 décembre

Auxerre - Nancy : 0-0

Caen - Clermont : 0-0

Châteauroux - Guingamp : 1-5

Grenoble - Rodez : 2-1

Le Havre - Chambly : 1-1

Orléans - Sochaux : 1-0

Valenciennes - Lorient : 3-0

Samedi 21 décembre

15h : Paris FC - Le Mans

15h : Lens - Niort

16h : Troyes - Ajaccio