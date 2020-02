L2 - Ménez enchaîne, pas de vainqueur dans le derby normand, Clermont solide

Seize équipes étaient sur le pont ce vendredi soir à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Vainqueurs à Châteauroux et contre Valenciennes, Troyes et Clermont reviennent sur Ajaccio.

Derrière Lorient et Lens, les équipes du top 5 se tiennent dans un mouchoir de poche au second échelon français. Ce vendredi, Clermont et Troyes ont profité d'une défaite d'Ajaccio pour revenir à un point de la troisième marche du podium. A domicile, les Clermontois ont renversé le match en deux minutes face à Valenciennes (3-1). Menés dès la 4ème minute après un but de Chevalier, ils ont égalisé à la demi-heure de jeu par Zedadka (31e) puis Cuffaut, en marquant contre son camp, leur a donné l'avantage (33e). En seconde période, Magnin a enfoncé le clou (77e). Clermont est invaincu en championnat depuis le 2 novembre dernier ! Au stade de l'Aube, Troyes a pris la mesure de Châteauroux (2-0) grâce au premier but de Suk (12e) depuis son retour et une seconde réalisation inscrite par Sacko (37e). Au classement, les deux vainqueurs comptent 41 points chacun, soit un de moins qu'Ajaccio, battu à domicile par Auxerre (2-3). Tout s'est passé en première mi-temps dans ce match. Menés au score deux fois, les Corses ont à chaque fois égalisé, mais Sakhi, en s'offrant un doublé (4e, 34e), a donné la victoire à son équipe.

Juste derrière le top 5, Le Havre a concédé le nul dans les derniers instants face à Caen, lors du derby normand (1-1). Thiaré a ouvert le score sur penalty (33e). En seconde période, les deux équipes ont terminé à dix suite aux exclusions de Yago (52e) et Ersoy (68e). Puis dans les dernières minutes, Oniangué à glacé le stade Océane (89e). Si son doublé contre Ajaccio a été vain en début de semaine (défaite 2-3), Jérémy Ménez a mené son équipe, le Paris FC, vers la victoire à Chambly (1-2). D'abord passeur sur l'ouverture du score de Bamba (21e), il a inscrit le penalty décisif à l'heure de jeu (60e) alors que Doucouré avait égalisé quelques minutes plus tôt (50e). Dans les autres matchs de la soirée, Niort a fait craquer Orléans dans le dernier quart d'heure (2-0). Sissoko (74e) et Jakob (83e) ont permis aux Chamois de renouer avec la victoire en championnat, ce qui n'était pas arrivé depuis le 22 novembre dernier. En infériorité numérique, Sochaux est tout de même venu à bout de Le Mans (1-0) grâce à un but de Sané (45e). Enfin Rodez a arraché le nul contre Nancy (1-1) suite à un but de Sané en fin de rencontre (87e).

LES RESULTATS DE LA 24EME JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 7 février

Ajaccio - Auxerre : 2-3

Chambly - Paris FC : 1-2

Clermont - Valenciennes : 3-1

Le Havre - Caen : 1-1

Niort - Orléans : 2-0

Rodez - Nancy : 1-1

Sochaux - Le Mans : 1-0

Troyes - Châteauroux : 2-0

Samedi 8 février

15h : Guingamp - Lorient

Lundi 10 février

20h45 : Lens - Grenoble