L2 - Nouvelle défaite pour Nancy contre Grenoble

Nancy s'est déplacé au Stade des Alpes de Grenoble ce mardi, dans le cadre d'un match en retard de la 8e journée de Ligue 2. Les Lorrains ont encaissé un nouveau revers, le deuxième consécutif (1-0). En effet, les hommes de Jean-Louis Garcia ont été battus à Grenoble sur un but de Diallo (38e). Valette a arrêté un pénalty pour Nancy, et lui et ses coéquipiers ont terminé la rencontre à dix, après l'expulsion de Bondo (87e). L'ASNL est 15e au classement avec seulement un point d'avance sur la place de barragiste (11 points), tandis que Grenoble, avec cette victoire, grimpe à la 2e place (21 points).

Ligue 2 - 8e Journée Grenoble 1 - 01 - 0 Nancy M. Diallo 38'