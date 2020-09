L2 - Toulouse bute sur Sochaux

Après deux défaites de rang (contre Dunkerque 0-1, puis à Grenoble 5-3), le Toulouse Football Club a très légèrement relevé la tête. Ce lundi soir, en clôture de la 3ème journée de Ligue 2, les Violets ont rendu une copie intéressante et pris leur premier point de la saison en accrochant Sochaux (0-0). Un résultat décevant pour le club de la ville rose, ultra dominateur mais en manque d'efficacité (15 tirs), mais qui lui permet toutefois de quitter provisoirement la place de lanterne rouge. En effet, suite à ce score nul et vierge, les hommes de Patrice Garande, prétendants à la remontée immédiate, grimpent à la seizième place du classement (1 point). Les Lionceaux, quant à eux, restent certes invaincus mais marquent un peu le pas après deux victoires de rang et reculent sur la troisième marche du podium (7 points).

Ligue 2 - 3e Journée Toulouse 0 - 00 - 0 Sochaux

LES RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 12 septembre

EA Guingamp - Le Havre AC : 1-3

AC Ajaccio - US Dunkerque : reporté

ESTAC Troyes - Pau FC : 2-0

Rodez AF - SM Caen : 0-3

Niort - AS Nancy-Lorraine : 1-0

Chambly - Grenoble Foot 38 : 1-2

AJ Auxerre - Clermont Foot : 0-1

Amiens SC - Paris FC : 1-2

Valenciennes FC - Châteauroux : 1-0

Lundi 14 septembre