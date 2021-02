L2 - Troyes concède le nul à Valenciennes !

En ouverture de la 26ème journée de Ligue 2, le leader Troyen a concédé le match nul (2-2) sur la pelouse de Valenciennes. La partie a très mal débutée pour l'ESTAC menée avant le quart d'heure de jeu. Bien lancé dans la profondeur, l'excellent Cabral centre du gauche pour Guillaume qui catapulte le ballon sous la barre de Gallon (13ème). Les hommes de Battles réagissent dans la foulée, mais le but de la tête de Raveloson est refusé pour une faute du malgache (16ème). Les nordistes vont eux aussi se voir refuser deux buts pour des positons de hors-jeu de Robail et Cabral (33ème & 44ème).

Menés à la pause, les troyens parviennent à égaliser grâce à un pénalty de Thouzgar (64ème). VA aurait également pu bénéficier d'un pénalty pour une charge de Dingomé sur Cuffaut, mais l'arbitre de la rencontre en décida autrement. Cinq minute après ce fait de jeu, l'ESTAC passe en tête. Gory file dans le dos de la défense et trompe Prior d'une frappe premier poteau. Les troyens reculent, subissent de plus en plus et finissent par craquer. Sur un corner dans le temps additionnel, Cuffaut remise de la tête Vandenabeele égalise à bout portant. Avec ce match nul Valenciennes remonte à la septième place avec 36 points. En cas de victoire de Toulouse à Rodez ce soir, l'ESTAC pourrait céder son fauteuil de leader.

Ligue 2 - 26e Journée Valenciennes 2 - 21 - 0 Troyes B. Guillaume 13'

E. Vandenabeele 91'

64' Y. Touzghar (P.)

71' A. Gory



