L2 - Troyes et Clermont cartonnent, le TFC s'incline, Guingamp coule : les résultats de la soirée (28e journée)

La 28ème journée de Ligue 2 s'est déroulée en intégralité en ce mardi soir. Dans le très haut du classement, l'ESTAC Troyes a facilement dominé le FC Chambly Oise (0-3) et conforte sa première place (58 points). Le club aubois devance toujours le Clermont Foot 63, deuxième (55 points) après son large succès sur la pelouse de l'En Avant Guingamp (0-5). La formation bretonne, elle, recule à une inquiétante dix-huitième position (26 points). Toujours dans le haut du tableau, le Toulouse Football Club a chuté sur la plus petite des marges sur le terrain du Valenciennes FC (1-0). Malgré ce revers, les Violets restent sur la troisième marche du podium (52 points), rejoints désormais par le Grenoble Foot 38 (52 points), tombeur du Havre AC en Normandie (0-2).

Le Paris FC, qui a disposé de l'USL Dunkerque (1-0), est cinquième (47 points), deux longueurs devant l'AJ Auxerre, sixième (45 points) après son match nul face à l'Amiens SC (1-1). Plus bas dans le classement, la bonne opération de la soirée est à mettre au crédit de l'AS Nancy-Lorraine. À la suite de sa courte victoire contre le Stade Malherbe Caen (1-0), le club lorrain fait un bond et s'installe à la dixième place (34 points), recollant aux Bleu-et-Rouge, désormais redescendus au douzième rang (34 points). Dans les autres résultats de la soirée, le Pau FC a dominé et enfoncé encore un peu plus Châteauroux (1-0), le FC Sochaux-Montbéliard est allé s'imposer sur la pelouse des Chamois Niortais (1-3), et l'AC Ajaccio a disposé du Rodez AF (1-0).

LES RÉSULTATS DE LA 28E JOURNÉE DE L2

Mardi 2 mars