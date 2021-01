L2 - Troyes et Toulouse s'échappent en tête du championnat

La 22ème journée de Ligue 2 débutait de la plus belle des manières avec deux chocs entre les premiers Troyes qui accuellaient Auxerre (4ème) et le dauphin le Toulouse FC qui recevait le Clermont Foot (3ème). La logique du classement a été respectée dans chaque rencontre puisque l'ESTAC et le Téfécé sont sortis vainqueurs et s'échappent en tête.

Le leader troyen assuré (3-1) face à l'AJA. Les hommes de Batles ont ouvert le score par l'intermédiaire de Dingomé à la suite d'un corner (28ème). Les joueurs de l'Aube gardent l'avantage en seconde période grâce à leur gardien Gauthier Gallon auteur de deux parades décisives devant Autret et Ngando (54ème & 59ème). Le portier de l'ESTAC est ensuite bien heureux de voir la frappe de Sakhi finir sur le poteau (62ème). Dominé, Troyes trouve tout de même le moyen de faire le break grâce à une frappe de loin de Raveloson (75ème). La réduction du score de Fortune (79ème) ne changera rien, puisque Troyes va même inscrire un troisième but par Gory pour asseoir sa domination sur la Ligue 2. Les bourguignons enchaînent une deuxième défaite de rang.

Dans le même temps au Stadium, Toulouse a pris le meilleur (3-2) sur Clermont. Rapidement devants grâce à un but de Van den Boomen (4ème), les Violets voient ensuite Gastien fracasser la barre de Dupé (8ème). Le gardien auvergnat Desmas s'illustre aussi en évitant in extremis le but break (19ème) avant que son coéquipier Allevinah n'égalise en coupant un centre de Dossou juste avant la pause (42ème). Dès le retour des vestiaires, le TFC repasse devant suite à un coup-franc direct de Van des Boomen dévié par Dossou (50ème). Toulouse fait ensuite le trou grâce à un pénalty de Spierings (67ème), mais Clermont n'abdique pas. D'une tête anodine, Iglesias va réduire la marque en fin de match, mais comme pour Auxerre ça sera insuffisant. La série de huit matchs sans défaite du CF63 s'arrête là, les hommes de Gastien restent donc troisième avec 40 points et laisse Toulouse (2ème) et Troyes (1er) s'échapper avec respectivement 45 et 47 unités.

LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 23 janvier