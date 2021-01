L2 - Troyes et Toulouse s'envolent en tête !

En ouverture de la 20ème journée de Ligue 2, Troyes a conforté son fauteuil de leader en s'imposant (2-1) contre Sochaux. Dans le même temps, Toulouse a disposé (2-0) de Grenoble et s'affirme comme le dauphin de l'ESTAC.

Matchs après matchs, Troyes et Toulouse s'imposent comme des favoris à l montée en Ligue 1. Aujourd'hui, l'ESTAC a pris le dessus sur Sochaux, septième au coup d'envoi. Les hommes de Laurent Battles monopolise comme souvent le ballon et prennent les devants dès le quart d'heure de jeu. Florian Tardieu se charge d'un coup-franc à 20 mètres pour battre Maxence Prévot. Le gardien sochalien va ensuite s'illustrer devant Chambost (23ème). Son homologue troyen n'est pas en reste et gagne son duel avec Bédia avant la pause. Au retour des vestiaires et sur une pelouse enneigé, Sochaux parvient à égaliser. Bryan Soumaré s'offre un petit festival côté gauche et vient battre Gallon. Malheureusement pour les Lionceaux, ils vont se faire punir cinq minutes plus tard. Lopy concède un pénalty que s'empresse de convertir Tardieu pour le doublé et ainsi valider la victoire troyenne.

La victoire du Téfécé s'est également dessinée à la 65ème minute, moment choisi par Vakoun Bayo, tout juste entré en jeu, pour s'élever au dessus de la défense grenobloise et placer une tête imparable. Après une première heure de jeu serrée, les Violets prennent les devants grâce à l'attaquant ivoirien qui va se montrer décisif une seconde fois quelques minutes plus tard. Sur un contre, Bayo est cette fois à la passe pour le jeune Amine Adli qui conclut tranquillement (73ème) pour faire le break. Grenoble ne reviendra pas et laisse un concurrent direct s'échapper.

Toulouse est deuxième de Ligue 2 avec 39 points soit deux longueurs de moins que Troyes bien accroché à la première place du championnat.

LES RÉSULTATS DE LA 19E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 16 janvier