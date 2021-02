L2 - Troyes et Toulouse se neutralisent dans le choc du championnat

En clôture de la 24ème journée de Ligue 2, le leader Troyes a été tenu en échec (1-1) sur sa pelouse par son dauphin Toulouse. Dans le même temps le Paris FC a manqué l'occasion de grimper dans le Top 5 en s'inclinant (1-0) au Havre.

Pas de vainqueurs dans ce choc au sommet en Ligue 2, Troyes et Toulouse se quittent sur un score de parité (1-1). Dans un début de match équilibré, les Violets font le plus dur en ouvrant le score dès le quart d'heure de jeu grâce à un but en contre de la merveille Amine Adli. Suite à ce but, le Téfécé laisse le ballon aux joueurs de l'ESTAC qui auraient pu bénéficier d'un pénalty pour un tirage de maillot de Gabrielsen sur Salmier suite à un coup-franc (48ème). Qu'à cela ne tienne, les locaux égalisent deux minutes plus tard après un centre de Gory sur la tête de Dingomé (50ème). Peu après l'heure de jeu, Moreira a l'occasion de remettre Toulouse devant mais rate le cadre à un mètre du but ! Les hommes de Battles se procurent aussi une grosse opportunité mais Dupé stoppe la tentative de Raveloson (68ème). Son homologue Troyen n'est pas en reste. Gallon sort un coup-franc d'Adli main opposée et s'interpose devant Moreira ensuite (74ème). Malgré ce coup de chaud c'est bien l'ESTAC qui termine mieux ce match, mais Dupé est encore impeccable devant Raveloson (80ème). Au terme d'un match plaisant, les deux équipes se partagent le point du nul. Troyes reste donc leader avec 48 points, soit deux de plus que Toulouse.

Dans le même temps, Le Havre accueillait le Paris FC et ce sont les Normands qui se sont imposés. L'unique but du match est venu de la tête de Jamal Thiaré, à la réception d'un centre d'Alioui (27ème). Avec ce succès, le HAC remonte à la 12ème place avec 30 points. Le Paris FC reste sixième avec 37 unités.

LES RÉSULTATS DE LA 24E JOURNÉE DE LIGUE 2

Vendredi 5 février

AC Ajaccio - AJ Auxerre : 0-0

Amiens SC - SM Caen : 0-0

FC Chambly Oise - FC Sochaux-Montbéliard : 1-4

EA Guingamp - USL Dunkerque : 0-0

AS Nancy-Lorraine - Pau FC : 1-0

Chamois Niortais - La Berrichonne de Châteauroux : 1-1

Rodez AF - Clermont Foot 63 : 2-0

Valenciennes FC - Grenoble Foot 38 : 0-1

Samedi 6 février