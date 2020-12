L2 - Troyes terrasse le Paris FC et s'empare de la première place !

En ouverture de la 14ème journée de Ligue 2, Troyes a réalisé un gros coup en s'imposant (2-1) au stade de l'Aube face au Paris FC. Avec cette victoire l'ESTAC prend le fauteuil de leader aux parisiens.

Ligue 2 - 14e Journée Troyes 2 - 12 - 0 Paris FC D. Chambost 31'

D. Saint-Louis 43'

66' M. Name



La passe de Troyes. En prenant le meilleur sur le Paris FC, l'ESTAC a enchainé une troisième victoire consécutive en Ligue 2. Un succès logique pour les hommes de Laurent Batles dominateurs, mais qui se sont fait peur en fin de match. Dès la deuxième minute, les troyens auraient pu prendre l'avantage si Touzghar n'avait pas touché le poteau sur son pénalty. Sans conséquence pour l'attaquant puisque son coéquipier Dylan Chambost va ouvrir le score à la demi-heure de jeu d'une superbe frappe dans la lucarne. Après d'autres occasions, Troyes va faire le break juste avant la pause suite une action d'école conclut par Saint-Louis. Ce dernier aurait même pu s'offrir un doublé à l'heure de jeu, mais sa tentative est venu heurter le poteau parisien.

Réalistes, les hommes de René Girard réduisent le score sur corner grâce à Moustapha Name (67ème). Galvanisé, le PFC ne cesse d'attaquer le but de Gallon, bien heureux de voit Mandouki raté une énorme occasion (72ème). Au bout du temps additionnel Paris parviendra à égaliser sur un magnifique retourné d'Abdi, mais son but est refusé pour un jeu dangereux sur Mutombo. L'ESTAC s'impose (2-1). Invaincus depuis le 21 septembre dernier, les Aubois s'installent logiquement à la première place du championnat.

LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 5 décembre

Troyes - Paris FC : 2-1

19 heures : AJ Auxerre - Chamois Niortais

19 heures : Clermont Foot 63 - Pau FC

19 heures : FC Sochaux-Montbéliard - AS Nancy-Lorraine

19 heures : SM Caen - Grenoble Foot 38

19 heures : USL Dunkerque - La Berrichonne de Châteauroux

19 heures : Chambly - Valenciennes FC

19 heures : Rodez AF - Amiens SC

19 heures : Toulouse FC - EA Guingamp

Lundi 7 décembre