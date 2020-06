L2 - Un Russe à la tête de Châteauroux ?

D'après So Foot qui a réalisé une enquête avec La Nouvelle République, Anton Zingarevich, un investisseur russe, pourrait racheter la Berrichonne de Châteauroux à hauteur de huit millions d'euros. L'ancien propriétaire de Reading serait ainsi venu concurrencer l'offre à six millions d'euros de Ravy Truchot, propriétaire du FC Miami City, du Thonon Evian Grand Genève FC, et directeur de la PSG Academy à Miami.

"Dès la reprise, on a eu une autre offre, qu'on a préféré garder, parce qu'elle nous paraît plus intéressante et supérieure à celle de Ravy Truchot", explique Michel Denisot, membre du conseil d'administration castelroussin. Proche de Zingarevich, Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l'AS Monaco, aurait aidé au rapprochement de l'intéressé avec la Berrichonne.