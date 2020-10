L2 - Valenciennes-Sochaux : Thioune dément la morsure et accuse Prior de racisme !

Ousseynou Thioune est sorti du silence, ce dimanche, dans l'Est républicain, pour revenir sur l'incident à la fin de Valenciennes-Sochaux. Le milieu, qui aurait mordu Jérôme Prior après la rencontre, assure qu'il n'a pas touché le portier et qu'il aurait été victime d'insultes racistes.

"En deuxième mi-temps lorsque je suis venu lui chiper la balle tout près du but, il a recommencé à me parler et m'a dit 'casse-toi, sale noir'. Après le match, je suis venu lui dire que ce n'était professionnel de tenir ces propos. C'est là encore qu'il m'a répété 'casse-toi, sale noir'. Sur cette deuxième fois, alors oui, j'ai dit 'On sort et on va s'expliquer sur ça'. J'ai mis ma tête contre sa joue, c'est vrai. Et, oui, j'étais énervé, je voulais donner un coup de tête. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai retiré ma tête. Il n'y a pas eu de morsure...", lâche Thioune. "Quand on regarde bien la vidéo, j'avais mes mains à l'intérieur de mes poches. Les têtes sont proches. Après, on voit un mouvement de bras de tous les deux et je suis parti. Écoutez, si je l'avais mordu, il aurait eu une autre réaction que ça. Pour moi, il a fait lui-même cette marque, que j'ai vue après sur les images. Une morsure aurait laissé des traces de dents. Là, ce n'est pas le cas. Aux gens qui disent que j'ai mordu, je leur dis: 'Montrez-moi les images de ça'. Elles n'existent pas".