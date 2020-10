La Jupiler Pro League - Fonctionnement et statistiques

La Jupiler Pro League fête le 125ème anniversaire de son tout premier match, et a depuis vécu de nombreux rebondissements et offert aux passionnés des matchs extraordinaires, avec des clubs solides et des joueurs disputés. Alors, comment fonctionne la Jupiler Pro League et quelles sont les statistiques à connaître ?

Connaître les chiffres de la ligue

Pour les passionnés et les parieurs, disposer de statistiques détaillées est crucial afin d’anticiper les résultats des prochains matchs de la saison. Heureusement, le site Betway paris sportif a regroupé toutes les statistiques de la Jupiler Pro League en une infographie interactive qui permet d’avoir une vision globale du marché, des clubs et des joueurs. Attention cependant, cette dernière ne mentionne que les joueurs âgés de plus de 25 ans.

On découvre ainsi que la Jupiler Pro League rassemble 16 équipes pour un total de 529 joueurs, et que le marché a une valeur actuelle de 1,47 M€ !

L’équipe ayant emmagasiné le plus de victoires (au nombre de 34) est le RSC Anderlecht, mais le tenant du titre actuel est le Club Brugge KV.

Pour les amoureux du détail, il est possible de se renseigner sur les statistiques de chaque club, ainsi que sur les données de chaque joueur de plus de 25 ans faisant partie de ces clubs. De quoi bien analyser la situation et vraiment réfléchir à ses prochains paris.

Comment la Jupiler Pro League fonctionne-t-elle ?

La première division du championnat de Belgique de football a été fondée en 1895, en Belgique. L’Union des associations européennes de football (UEFA) en est la confédération. Si l’une des équipes de la Jupiler Pro League se fait éliminer de la ligue, elle se retrouve dans la Première Division belge B, également nommée Proximus League.

Le RSC Anderlecht, une légende de la ligue

Le Royal Sporting Club Anderlecht, détenant le record du club le plus titré dans la Jupiter Pro League, a été fondé en 1908. Il a très vite gravi les échelons, pour atteindre en 1921-1922 le meilleur niveau possible dans l’univers du football belge. Dès la saison 1935-1936, il a toujours joué dans la première division, pour finalement faire son entrée dans la Coupe d’Europe en 1964. Il a également gagné 9 Coupes de Belgique.

Le club a une valeur de 88,48 M€ et a remporté plus de 61 trophées, notamment à l’aide de joueurs prometteurs tels qu’Adnan Januzaj, Romelu Lukaku, Aleksandar Mitrovic ou encore Cheikhou Kouyaté. Le bilan total des transferts des joueurs du club s’élève à 34,58 M€.

Le Brugge KV, le champion en titre

Le club brugge KV a remporté la ligue belge plus de 15 fois et comptabilise 42 trophées à son actif. Il a gagné la coupe de la Jupiter Pro League lors de la dernière saison, et sa valeur actuelle est estimée à 130,03 M€. Il doit son excellent palmarès à des joueurs tels que Carlos Bacca et Thomas Meunier, et il est le grand rival du club RSC Anderlecht.