LDC - À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort de la phase de poules

Ce jeudi, à Nyon au siège de l'UEFA, le gratin du football européen sera réuni pour le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Programmé à 17h, le tirage concernera le PSG, vice-champion d'Europe et champion de France, l'OM (vice-champion de France) et Rennes (3ème de Ligue 1). Si le PSG est logiquement dans le chapeau 1, les deux autres clubs français sont situés dans le dernier chapeau et devraient donc tirer du lourd !

Deux chaînes télé en France diffuseront ce tirage au sort : RMC Sport 1 et Téléfoot, qui sont co-propriétaires des droits de la compétition cette saison. À noter que l'UEFA diffusera également la cérémonie sur son site officiel. Le calendrier des prochains tirages a aussi été établi : les huitièmes de finale le lundi 14 décembre, puis les quarts et les demi-finales le vendredi 19 mars 2021.

LES CHAPEAUX POUR LE TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DE POULES DE LDC

Chapeau 1 : Bayern Munich, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit et FC Porto

Chapeau 2 : FC Barcelone, Atlético, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam

Chapeau 3 : Dynamo Kiev, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiakos, SS Lazio, Atalanta Bergame, Red Bull Salzbourg et FK Krasnodar

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Club Bruges, Midtjylland, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Stade Rennais et Ferencvaros