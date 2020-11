Inter Milan - Antonio Conte refuse de plaindre le Real Madrid

Ce mercredi, l'Inter Milan reçoit le Real Madrid en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, le club espagnol sera privé de quelques cadres comme Sergio Ramos, Federico Valverde ou encore Karim Benzema. Présent en conférence de presse, le technicien italien de l'Inter Antonio Conte a refusé de plaindre les Merengues.

"Je ne pense pas que le Real Madrid puisse se plaindre. On parle d’un effectif important, complet. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Quand la presse parle de leurs absents, ça me fait sourire. Le plus important sera de chercher à gagner ce match, de faire un résultat positif", a commenté l'entraîneur des Nerazzurri.