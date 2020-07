LDC - Atalanta : Adrien Tameze avertit le PSG

Adrien Tameze (26 ans) a quitté l'OGC Nice en janvier dernier pour rejoindre l'Atalanta Bergame avec qui il disputera donc le quart de finale face au PSG en Ligue des Champions, le 12 août prochain. Dans une interview au Parisien, le milieu de terrain français évoque cette confrontation. "Sur le papier, Paris est peut-être plus fort mais on a nos chances", prévient-t-il. "Aujourd’hui, tout le monde dit que c’est l’année de Paris parce qu’il n’y a pas de confrontations aller-retour. Mais c’est pareil pour nous, tous les espoirs sont permis!"

Cette saison, l'Atalanta a inscrit 93 buts en championnat, ce qui fait d'elle l'une des meilleures attaques d'Europe. Hier soir, elle s'est largement imposée contre Brescia (6-2) où Tameze était titulaire. Depuis la reprise du championnat, le club italien a disputé 8 matchs et n'en a perdu aucun (7 victoires et 1 nul). Le futur adversaire du PSG arrivera donc en forme pour jouer le premier quart de finale de LDC de son histoire. "La condition physique sera une de nos forces car le quart se jouera dans la continuité du championnat, d’autant qu’on aura rencontré la Juve, l’Inter, que des grosses équipes qui imposent, elles aussi, un gros rythme", analyse l'ex-Niçois. "Physiquement, on sera dans de meilleures dispositions que Paris". Le Français annonce que ce match sera "un beau duel" et qu'il y aura "un beau coup à jouer".