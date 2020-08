LDC - Atalanta-PSG : ce qu'en pensent les bookmakers

Les différents sites de paris en ligne s'accordent à faire du PSG le favori de son quart de finale contre l'Atalanta Bergame, ce mercredi soir.





Qui de l'Atalanta Bergame ou du PSG est le mieux armé pour remporter ce premier quart de finale de Ligue des Champions ? La question qui anime les débats depuis le 10 juillet dernier et le tirage au sort du final 8 est tranchée par les bookmakers, qui placent l'étiquette de favori sur les champions de France. La cote de la qualification parisienne est fixée à 1,52 sur les sites de paris sportifs consultés, contre 2,66 pour l'écurie italienne.

Même si le rapport de force s'est équilibré avec la reprise de la Serie A (9 victoires en 13 matchs pour l'Atalanta), pendant que le PSG n'a eu que deux matchs officiels pour se remettre en jambes (finales de coupes nationales remportées contre St-Etienne et Lyon), les hommes de Tuchel conservent les faveurs des pronostics, y compris sur le résultat brut du match (victoire à 2,10, match nul à 3,88 et défaite à 3,70).

Kimpembe, la grosse cote

Présent dans le groupe, Kylian Mbappé ne devrait pas débuter la rencontre, lui qui se remet tout juste d'une grosse entorse à une cheville. Ça n'empêche pas le Français d'être considéré comme le buteur le plus probable de la rencontre, avec une cote moyenne de 2,15. Mieux que Neymar (2,20) et Icardi (2,40) côté parisien, mais aussi Zapata (2,69) et Muriel (2,96) côté bergamasque. La grosse cote est à mettre au crédit de Presnel Kimpembe : une réalisation du défenseur parisien, buteur à Manchester la saison dernière (victoire 0-2 en 8e de finale aller), permettrait de multiplier les mises par 22,5 !