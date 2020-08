LDC - Atalanta-PSG : l'option Ander Herrera

Ces dernières heures, Ander Herrera serait pressenti pour être titularisé face à l'Atalanta, aux côtés de Marquinhos et d'Idrissa Gueye.

Avec le forfait de Marco Verratti déjà acté pour affronter l'Atalanta, Thomas Tuchel se creuse les méninges pour former son milieu de terrain. En plus de l'absence de l'Italien, l'Allemand doit aussi composer avec la suspension d'Angel Di Maria et le retour progressif à la compétition de Kylian Mbappé. Ainsi, avec deux absents de marque en attaque, le 4-3-3 semble être le système privilégié par le technicien parisien pour affronter la Dea.

Selon les dernières informations, Idrissa Gueye et Marquinhos sont fortement pressentis pour être titulaires, reste donc une dernière place dans l'entrejeu. Et la tendance serait que Leandro Paredes, titulaire en finale de Coupe de France (au profit de Verratti) et face à Dortmund en mars dernier, débute sur le banc ! En effet, depuis l'arrivée de la délégation parisienne à Faro, dans le sud du Portugal, le staff imagine un trio Marquinhos, Idrissa Gueye et... Ander Herrera derrière les trois de devant : Neymar, Mauro Icardi, Pablo Sarabia.

D'après L'Equipe, Herrera, qui est très important dans l'équilibre et la bonne humeur du groupe parisien, aurait un profil plus relayeur, ce qui pousserait Tuchel et ses adjoints à envisager une titularisation. "Le staff apprécie l'investissement de l'Espagnol" est-il écrit, évoquant un "choix fort". Auteur d'une bonne entrée face à l'OL en Coupe de la Ligue, l'Hispanique a aussi une expérience non-négligeable dans les matchs couperets. Apparu à seulement 19 reprises cette saison pour 11 titularisations, Herrera a eu une saison délicate, la faute à de nombreuses blessures, et pourrait bien débuter la rencontre la plus importante de l'année pour Paris !