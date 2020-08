LDC - Atalanta/PSG : La réaction à chaud de Marquinhos

Marquinhos, qui a égalisé face à l'Atalanta, a réagit au micro de RMC Sport après la qualification du PSG en demi finale de la Ligue des Champions (victoire 2-1 sur l'Atalanta). "Incroyable vraiment. On a perdu les autres années, on a mal joué. Cette année là on est présent, dominant, on a créé des occasions, il fallait y croire jusqu'à la fin. C'est ce qu'on a fait. On a eu une bonne stratégie tout le match. On a créé des occasions qui ont permis de débloquer le match. Le foot passe par les occasions, la foi. Si vous avez vu le match, Ney a été un joueur clé tout le match", a-t-il analysé. "L'Atalanta fait un bon pressing, on savait ça, il fallait bien défendre. Dès qu'on a récupéré le ballon il fallait vite lancer. On a libéré le milieu de terrain pour Ney, pour qu'il soit libre comme un joker. Il a répondu présent. Les changement nous ont permis de continuer avec un bon état d'esprit, une bonne vivacité. Tout a été parfait avec la victoire. On a pris un but au début de match qui a compliqué après mais on était bien dans le match je pense", a poursuivi le défenseur central.

"Les 50 ans du PSG et la demi finale ? C'est un jour spécial, on a réussi à terminer le jour spécial avec la qualificaiton en demie après beaucoup d'années. On ne veut pas s'arêter la. Paris avec tout le contexte est en fête. Les supporters vont très bien dormir, nous aussi. On va fêter cette qualification et bien se préparer pour le match qui arrive", a-t-il conclu.