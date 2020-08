LDC - Atalanta/PSG : La réaction de Choupo-Moting après son entrée décisive

Eric Choupo-Moting, le héros de cette demi-finale, a réagi au micro de RMC Sport après la qualification historique du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. "Ce but, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rentrer comme ça à Paris, avec cette équipe. Depuis le stage, j'ai tout donné, je suis très content que ça a marché. J'ai vu Kylian, avec sa vitesse, et il m'a vu heureusement. C'est une histoire parfaite, 50 ans de Paris aujourd'hui et on est en demi-finale. Dans le passé, il y avait des matchs où dans les dernières minutes c'était le contraire. Mais aujourd'hui j'ai senti qu'on n'avait pas perdu la confiance ni l'espoir. Tout est possible dans le football, en deux, trois minutes on peut marquer. On a été efficaces. Neymar a fait un match extraordinaire mais malheureusement il n'a pas marqué", a-t-il commenté.

"L'Atalanta était une équipe très compliquée à jouer, ce n'est pas le hasard s'ils sont ici. On s'est concentré sur nous même. Depuis 2 mois on est vraiment ensemble, on passe des moments sur les terrains et en dehors. On a montré ça aujourd'hui. Tous ensemble, on peut aller loin. La plupart disaient que c'était un désavantage qu'on ne joue pas, on a fait une très bonne préparation, c'est le plus important. Le Final 8 ? C'est comme un tournoi, tout le monde aime la Coupe du Monde et c'est ce système. Le football a ses histoires, et aujourd'hui c'était une histoire", a conclu le deuxième buteur parisien de la soirée.