LDC - Atalanta/PSG : Nasser Al-Khelaïfi se réjouit de la qualification en demi finale

Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé au micro de RMC Sport après la qualification du PSG en demi finale de la Ligue des Champions (victoire 2-1 sur l'Atalanta, résumé et notes). "C'est très spécial pour nous, on gagne comme ça, c'est magnifique. C'est spécial. On a changé la mentalité. Il y a quelque chose qui nous bloquait un petit peu mais aujourd'hui on s'est donné à 200%. Je suis très fier, je veux remercier tout le monde, le coach, les joueurs. Le match n'était pas facile, le contexte, avec l'arrêt du championnat. Tout le monde a donné ce qu'on avait besoin de donner", s'est-il réjoui.

"C'est la première fois qu'on arrive en demi-finale. C'est l'histoire du club. On va célébrer ce soir mais demain on va penser à la demi-finale. Notre objectif est très loin mais on se concentre maintenant pour la demi-finale. C'est très important pour nous de changer la mentalité de l'équipe, l'esprit d'équipe. Les médias aussi, tout le monde a des doutes sur le PSG. On a fait un magnifique scénario aujourd'hui, en deuxième mi temps on a controlé le match. Pour la LDC on a besoin de cette mentalité, de cette victoire pour aller plus loin", a conclu le président parisien.