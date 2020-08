LDC - Atalanta-PSG : Thomas Tuchel joue sa tête

Thomas Tuchel a plutôt intérêt à sortir vainqueur de son duel face à l'Atalanta. En effet, l'Allemand est menacé en cas d'élimination précoce en LDC.

Ce mercredi, l'Europe entière aura les yeux rivés sur Atalanta-PSG. D'une part parce que ce sera la première rencontre du Final-8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, d'autre part parce que cette affiche s'annonce alléchante. Pour la première fois depuis 2016, les Parisiens retrouvent d'ailleurs ce stade de la compétition et visent, au moins, les demi-finales (une première depuis 1995) voire la victoire finale. Investis d'une mission, les Rouge-et-Bleu auront aussi un rôle déterminant dans l'avenir de Thomas Tuchel.

D'après L'Equipe, l'issue de la rencontre face à La Dea sera déterminante pour le futur de l'Allemand. S'il parvient à aller en demi-finale, il est quasiment assuré d'aller au bout de son contrat, qui se termine en juin 2021. En revanche, si le PSG venait à sortir face à l'Atalanta, l'avenir du technicien de 46 ans serait beaucoup moins certain. Toujours d'après nos confrères, Nasser Al-Khelaïfi était particulièrement irrité et agacé au sortir de la défaite à Dortmund, en huitième de finale aller au mois de février dernier (2-1), et aurait pu virer Tuchel en cas d'élimination !

Au rayon économique maintenant, un licenciement de Thomas Tuchel et de son staff coûterait environ 15 millions d'euros au PSG. Une grosse somme, d'autant plus que le PSG a perdu beaucoup d'argent en raison de la crise épidémique. Il faudra donc peser le pour et le contre d'une telle décision. Toutefois, le président parisien a une patience limitée et Leonardo ne porte pas dans son coeur, non plus, le technicien allemand. Pour éviter une situation délicate, Tuchel est prévenu : il faut passer l'Atalanta.