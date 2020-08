LDC - Atalanta-PSG : Thomas Tuchel se méfie de Papu Gomez

Au cours d'un entretien pour la chaîne officielle du PSG, Thomas Tuchel a dévoilé la clé de la rencontre face à l'Atalanta. Selon lui, le quart de finale de la LDC, qui se joue mercredi à 21h à l'Estadio da Luz, se jouera sur la capacité du PSG à "bien défendre". L'Allemand se montre notamment élogieux envers l'équipe italienne et en particulier Papu Gomez.

"Cette équipe a un style totalement unique. Elle aime attaquer avec tous les joueurs capables d'avancer, ils courent tous après le ballon. Leur n°10, Gómez, est toujours très libre de se déplacer. Il essaie toujours de combiner avec un autre joueur dans les petits espaces. Ils aiment jouer des deux côtés avec leurs ailiers, centrer et frapper de loin. On devra donc continuer à être sérieux en défense pour ne pas encaisser de but. Mais on sait que ça va être très difficile contre eux" a-t-il déclaré.